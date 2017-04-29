زي عسكري يوقع بهارب من حكم قضائي في المنيا

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

تمكنت الخدمة الأمنية، المعينة بمدخل محطة سكك حديد المنيا، اليوم السبت، من ضبط شاب يرتدي الزي العسكري، وبتفتيشه عُثر بحوزته على سلاح أبيض.

تلقى اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إخطارًا بضبط "م.س" بمدخل محطة سكك حديد المنيا، مرتديًا ملابس ميرية "أفرول مموه قديم" ومُطلق لحيته بصورة تستدعي الانتباه.

وبتفتيشه وقائيا عُثر بحوزته علي سلاح أبيض مطواة قرن غزال، وبمناقشته قرر أنه ترك الخدمة العسكرية منذ حوالي 7 سنوات، وأن الملابس الأميرية كانت تخصه إبان فترة تجنيده المنقضية عام "2010" يحمل صورة من شهادة انتهاء الخدمة العسكرية" والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس.

وأضاف المتهم بأنه كان متجهًا إلي القاهرة لزيارة أحد أقاربه، وتبين من مناقشته عدم اتزانه النفسي، وبالكشف عنه، تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية جنح قسم شرطة النزهة "ضرب" حضوري بالحبس لمدة شهر.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد المنيا، وجاري إرساله بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة المنيا لقيده وعرضه على النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المذكور.