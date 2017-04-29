سيدة تتهم زوجها بقتل طفلتهما لفشله في علاجها.. والتحريات تكشف مفاجأة

كتب - محمد شعبان:

تقدمت ربة منزل ببلاغ بقسم شرطة كرداسة، تتهم زوجها بالتخلص من طفلتهما؛ معللة ذلك لفشله في علاجها.

وأكدت تحريات العميد خالد منير، مدير قطاع شمال أكتوبر، أنه منذ 30 يوما، لفظت طفلة تبلغ من العمر عام ونصف أنفاسها الأخيرة، حيث أنه كانت تعاني من عدة أمراض منذ ولادتها أبرزها توقف النمو، وأن والدها بذل قصارى جهده لعلاجها.

وكشفت تحريات العميد محمود عبد السلام، مأمور قسم كرداسة، عن مفاجأة، حيث تبين أن مقدمة البلاغ تسلمت تصريح الدفن الخاص بالطفلة منذ شهر، حيث ذكر مفتش الصحة أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية.

كما تبين أن السيدة على خلاف دائم مع زوجها، وأنها اتفقت مع والدها على اتهامه بالتسبب في وفاة طفلتها؛ انتقاما منه.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.