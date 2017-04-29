أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأوقاف تحذر من معاهد إعداد الدعاة غير المعتمدة -
برلماني سابق: «الشعب المصري تحول إلى شحاتين بفضل قوانين النواب» -
شاهد.. حازم إمام يرد على مرتضى منصور: «أمي ربتني كويس» -
فيديو| كريم حسن شحاتة لـ«محمد إبراهيم».. «مش عايزك تتقمص» -
بالفيديو.. إيناسيو: مرتضى منصور لا يتدخل في عملي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

نائبان يتقدمان بطلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية بشأن أكشاك القمامة

Google+ Print
نائبان يتقدمان بطلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية بشأن أكشاك القمامة نائبان يتقدمان بطلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية بشأن أكشاك القمامة

مصراوي Masrawy

أكشاك القمامة

كتب- أحمد علي:

جدد النائب هاني مرجان، عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة ناصر والدويقة، مطالباته للحكومة بضرورة وقف العمل بمشروع أكشاك القمامة حتى لا يتضرر العاملين بجمع القمامة والذى يزيد عددهم على ٣ مليون أسرة- على حد قوله.

وتقدم النائبان هاني مرجان ومنى جاب الله، عضوا مجلس النواب بنفس الدائرة بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية وفقا للمادة ٢١٢ من اللائحة لمعرفة مدى سعى للموافقة على انشاء شركة قابضة لجمع القمامة على مستوى الجمهورية.

وتساءل النائبان عن موقف مشروع أكشاك القمامة بعد انتهاء عقود الشركات القائمة عليه حاليا مطالبين بضرورة مدهما بالمعلومات أولا بأول حول الاجراءات التى ستتخذها الحكومة، لا سيما أن هناك حالة من الغضب الشعبي التى تسيطر على ملايين الأسر من جراء ذلك المشروع.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو.. رمضان: فيه نصب في العاصمة الإدارية والحكومة نايمة

فيديو.. رمضان: فيه نصب في العاصمة الإدارية والحكومة نايمة

عابد لرئيس الحكومة: سياسات وزارة السياحة «الفاشلة» ضيعت القطاع

عابد لرئيس الحكومة: سياسات وزارة السياحة «الفاشلة» ضيعت القطاع

نائبان يتقدمان بطلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية بشأن أكشاك القمامة

نائبان يتقدمان بطلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية بشأن أكشاك القمامة

بالصور || الحكومة تحصل رسوم من المواطنين بشكل غير قانوني على فواتير الكهرباء

بالصور || الحكومة تحصل رسوم من المواطنين بشكل غير قانوني على فواتير الكهرباء