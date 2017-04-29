نائبان يتقدمان بطلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية بشأن أكشاك القمامة

كتب- أحمد علي:

جدد النائب هاني مرجان، عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة ناصر والدويقة، مطالباته للحكومة بضرورة وقف العمل بمشروع أكشاك القمامة حتى لا يتضرر العاملين بجمع القمامة والذى يزيد عددهم على ٣ مليون أسرة- على حد قوله.

وتقدم النائبان هاني مرجان ومنى جاب الله، عضوا مجلس النواب بنفس الدائرة بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية وفقا للمادة ٢١٢ من اللائحة لمعرفة مدى سعى الحكومة للموافقة على انشاء شركة قابضة لجمع القمامة على مستوى الجمهورية.

وتساءل النائبان عن موقف مشروع أكشاك القمامة بعد انتهاء عقود الشركات القائمة عليه حاليا مطالبين بضرورة مدهما بالمعلومات أولا بأول حول الاجراءات التى ستتخذها الحكومة، لا سيما أن هناك حالة من الغضب الشعبي التى تسيطر على ملايين الأسر من جراء ذلك المشروع.