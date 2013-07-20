بنيتيث: الانتصارات تتحقق بالعمل وليس بالثرثرة

(إفي) - قال المدير الفني لنابولي الإيطالي، الإسباني رفائيل بنيتيث أن "العمل فقط هو ما يحقق الانتصارات وليس الثرثرة"، معربا عن أسفه لوجود الكثير من المدربين الذي يعشقون الكلام.

وقال بنيتيث في حوار مع صحيفة (لا جازيتا ديلو سبورت) الإيطالية بخصوص مغامرته الجديدة مع نابولي أنه مشروع ينظر للمستقبل.

وكانت ادارة النادي تعهدت بميزانية بقيمة 120 مليون يورو لبنيتيث لاجراء صفقات تضمن وجود "قواعد قوية" للفريق في المستقبل.

وحول هذا الأمر قال بنيتيث "نبحث عن لاعبين جيدين بسعر مناسب دون التركيز في جنسيتهم حيث أن المعيار هو وجود مستوى مهارة وخبرة معين".

وبخصوص تجربته السابقة في إيطاليا عام 2010 حينما خلف البرتغالي جوزيه مورينيو في تدريب إنتر ميلانو الإيطالي قال أن الأمر بمثابة "ذكرى ايجابية"، على الرغم من اقالته في ديسمبر من نفس العام.

وأشار بنيتيث إلى أن إنتر وعده باجراء صفقات معينة إلا أنه لم يقم بها بل وقام ببيع ماريو بالوتيلي، إلا أنه على الرغم من هذا أكد عدم وجود أي "حقد أو ضغينة" من ناحيته للنادي.