ما سبب الشعور بموجات الكهرباء عند ملامسة الأشياء والأشخاص؟

كتبت- هاجر حسني:

هل شعرت من قبل بانتقال شحنات كهربائية إليك عند ملامستك لشخص ما أو سطح معندي أو غير معدني؟، تتكرر هذه الظاهرة يوميًا مع معظم الأشخاص فما التفسير العلمي لها؟

يقول الدكتور محمد شفيق، استشار الأمراض العصبية، إن هذه الظاهرة تحدث نتيجة انتقال الكهرباء الاستاتيكية من شخص إلى شخص آخر أو من وسط مادي إلى الشخص متأثرة بالجو المحيط بهما.

ويضيف أن هذه الظاهرة لا تحدث فقط متأثرة بالجو ولكن أيضًا نتيجة التواجد في مناطق بها شحنات كهروماغنطيسية عالية مثل التواجد في محيط أبراج تقوية المحمول وأبراج الضغط العالي واستخدام الأجهزة التي تحتوي على موجات كهرومغناطيسية مثل المحمول، ففي هذه الحالة تزيد الشحنات الاستاتيكية، بحسب قوله.

ولفت شفيق إلى أن ارتداء ملابس بها ألياف صناعية، أو ملامسة أشياء مشحونة بشحنات استاتيكية كالكراسي والمناضد وغيرهان يتسبب أيضاً في انتقال الشحنات من جسم لآخر.

وعن تأثير هذه الشحنات على الجسم، يوضح استشاري الأمراض العصبية، أن الأمر ليس له علاقة بالمخ ولا يكون ناتج عن زيادة الكهرباء بالجسم، ولا يوجد لها تأثير على جسم الإنسان نهائيًا.​