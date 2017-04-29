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"مرور قنا" تحرّر 120 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

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"مرور قنا" تحرّر 120 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة "مرور قنا" تحرّر 120 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

مخالفة مرورية

قنا -عبدالرحمن القرشي:

شنت الإدارة العامة لمرور قنا، اليوم السبت، عدة حملات مرورية لضبط السيطرة على شوارع مراكز المحافظة عبر الكمائن المتحركة والثابتة، بإشراف اللواء صلاح الدين حسان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والعقيد حسن لطفي مدير إدارة مرور قنا.

وأسفرت الحملات، التي ترأسها اللواء صلاح حسان، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن تحرير 120 مخالفة، وضبط عدد من الدراجات البخارية غير المرخصة بدون لوحات معدنية، وضبط سائقين أثبتت التحليلات الطبية تعاطيهم لمواد مخدرة.

هذا، وخصصت إدارة مرور قنا خطًّا تليفونيًا ساخنًا لتلقي شكاوى المواطنين، لوقف ابتزاز سائقي السرفيس والتاكسي للأهالي، واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة مع السائقين المخالفين.

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