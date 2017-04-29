"كهرباء القليوبية": لا قطع للتيار خلال الامتحانات ورمضان

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أكد المهندس إبراهيم أبو اليزيد، وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، الاستعداد لموسم الصيف هذا العام، بإجراء صيانة كاملة لجميع الشبكات والمحولات، مشيرًا إلى أنهم لن يلجأوا لأول مرة، إلى تخفيف الأحمال، كما كان يحدث في السابق، بعد أن أصبحت قدرة الطاقة الكهربائية المنتجة، تغطي الاستهلاك تمامًا، بل أصبح لدينا فائض.

وأضاف، أنه جرى التنبيه، وفقًا لتعليمات الشركة، بحظر قطع الكهرباء، خلال فترة الامتحانات، حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب، وكذا في شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى إنفاق نحو 42 مليون جنيه على أعمال الصيانة.