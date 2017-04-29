أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأوقاف تحذر من معاهد إعداد الدعاة غير المعتمدة -
برلماني سابق: «الشعب المصري تحول إلى شحاتين بفضل قوانين النواب» -
شاهد.. حازم إمام يرد على مرتضى منصور: «أمي ربتني كويس» -
فيديو| كريم حسن شحاتة لـ«محمد إبراهيم».. «مش عايزك تتقمص» -
بالفيديو.. إيناسيو: مرتضى منصور لا يتدخل في عملي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مدير محميات البحر الأحمر يكشف حقيقة التلوث البترولي بقرية صحاري

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محميات البحر الأحمرمحميات البحر الأحمر

محميات البحر الأحمر (2)محميات البحر الأحمر (2)

محميات البحر الأحمر (3)محميات البحر الأحمر (3)

محميات البحر الأحمر (4)محميات البحر الأحمر (4)

البحرالأحمر. أحمد عوض:

أعلن الدكتور أحمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، عن رصد ظاهرة المد الأحمر على شاطئ قرية صحاري السياحية، بعد بلاغ من إدارة القرية بوجود تلوث بترولي.

ولفت غلاب في تصريحات لـ"مصراوي" إلى انتقال لجنة متخصصة من محميات البحر الأحمر، كشفت عدم وجود أي تلوث بترولي، وأن الموجود عبارة عن ظاهرة تسمى "المد الأحمر"، وهي إحدى الظواهر الطبيعية التي تنتج عن موت وتجمع لنوع من الطحالب، يؤدي لتغير لون المياه إلى اللون الأحمر، وإليها يرجع سبب تسمية البحر الأحمر باسمه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
علاء مبارك يلعب "طاولة" في أحد مقاهي إمبابة (صورة)

علاء مبارك يلعب "طاولة" في أحد مقاهي إمبابة (صورة)

مشاجرة عنيفة في مدرسة بالإسكندرية بين طلاب العربي واللغات (فيديو)

مشاجرة عنيفة في مدرسة بالإسكندرية بين طلاب العربي واللغات (فيديو)

"الشيف يسري" يكشف سر مكونات "البشاميل" الخاصة به

"الشيف يسري" يكشف سر مكونات "البشاميل" الخاصة به

محافظ الغربية يقرر حظر نقل الأقماح خارج المحافظة‎

محافظ الغربية يقرر حظر نقل الأقماح خارج المحافظة‎