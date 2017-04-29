مدير محميات البحر الأحمر يكشف حقيقة التلوث البترولي بقرية صحاري

البحرالأحمر. أحمد عوض:

أعلن الدكتور أحمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، عن رصد ظاهرة المد الأحمر على شاطئ قرية صحاري السياحية، بعد بلاغ من إدارة القرية بوجود تلوث بترولي.

ولفت غلاب في تصريحات لـ"مصراوي" إلى انتقال لجنة متخصصة من محميات البحر الأحمر، كشفت عدم وجود أي تلوث بترولي، وأن الموجود عبارة عن ظاهرة تسمى "المد الأحمر"، وهي إحدى الظواهر الطبيعية التي تنتج عن موت وتجمع لنوع من الطحالب، يؤدي لتغير لون المياه إلى اللون الأحمر، وإليها يرجع سبب تسمية البحر الأحمر باسمه.