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بدء امتحانات نهاية العام بمدارس المنوفية 2 مايو

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مصراوي Masrawy

بدء امتحانات نهاية العام بمدارس المنوفية 2 مايو وزارة التربية والتعليم

المنوفية مروة فاضل:

قال الدكتور عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، إن امتحانات نهاية العام الدراسي، ستبدأ 2 مايو المقبل، وتستمر حتى 18 مايو بجميع المراحل التعليمية.

وأكد عمارة في تصريحات لـ"مصراوي" أن امتحانات المرحلة الابتدائية ستبدأ 2 مايو وحتى 11 مايو، على أن تنطلق امتحانات الشهادة الابتدائية، يوم 8 مايو وحتى 11 مايو.

وأضاف أن امتحانات المرحلة الإعدادية تبدأ من 2 مايو وحتى 7 مايو، على أن تبدأ الشهادة الإعدادية من 13 إلى 18 مايو، وامتحانات الصف الثالث الإعدادي من يوم 2 إلى 8 مايو.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم، أن طلاب الصف الأول الثانوي سيؤدون امتحانات نهاية العام 6 مايو حتى 15 مايو، وامتحانات الصف الثاني الثانوي يوم 7 إلى 16 مايو.

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مصراوي Masrawy

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