«من سيفيا إلى سبورتاج».. تعرف على أسعار «كيا» المستعملة

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد في السوق المصرية، بعد حالة ارتفاع الأسعار الشديدة التي شهدتها السيارات في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما سادت حالة رواج في السوق بسبب الإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة، على خلفية ظهور شركات طلب السيارات الأجرة "أوبر" و"كريم".

وفي هذا السياق، نقدم صورة واضحة لأسعار السيارات المستعملة لشركة "كيا" الماليزية خلال الفترة الأخيرة بالسوق المصرية..

برايد "سيدان وهاتشباك"

من أشهر السيارات التي عرف الجمهور من خلالها الشركة الكورية، وتتوافر موديلات "برايد" السيدان بأسعار لا تتجاوز 60 ألف جنيه في السوق المصري، فيما تعرض موديلات السيارة الهاتشباك بأسعار لا تتجاوز 50 ألف جنيه لسنوات التصنيع في نهاية التسعينات وبداية الألفية الجديدة.

بيكانتو

ارتبطت شهرتها في السوق المصري بزيادة الطلب عليها من السيدات، فالسيارة الهاتشباك التي قارب سعرها على ربع مليون جنيه، تتوافر موديلاتها من 2005 وحتى 2016 بأسعار تتزايد تدريجيًا من 90 ألف جنيه إلى 220 ألف جنيه.

ريو

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تعد المنافسة الأولى لسيارة "هيونداي أكسنت RB” بنسختيها السيدان والهاتشباك، وتعرض الموديلات الصالون منها -وهي الأكثر انتشارًا- لموديلات 2011 وحتى 2016 بأسعار تتراوح من 130 ألف إلى 310 ألف جنيه.

سبكترا -ريو- سيفيا

تمثل هذه الإصدارات البداية الحقيقية للشركة الكورية في السوق المصري، وتتوافر الموديلات الخاصة ببداية الألفية الجديدة بأسعار لا تزيد عن 65 ألف جنيه.

سبورتاج – كارينز – سورينتو

وتمثل هذه الإصدارات السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV” لشركة "كيا" في السوق المصري، وتعرض سبورتاج بموديلاتها من 2012 وحتى الآن بأسعار من 300 ألف وحتى 480 ألف جنيه، فيما تعرض "كارينز" بموديلاتها من 2010 وحتى الآن بأسعار من 150 ألف وحتى 380 ألف جنيه، أما "سورينتو" والتي كانت تعرض حتى 2010 وتم إظهارها بشكل جديد في 2016، فيتراوح سعرها من 450 ألف إلى 650 ألف جنيه.

سيراتو

السيارة السيدان الأشهر لـ"كيا" في مصر، وتعرض إصداراتها حتى عام 2011 بأسعار لا تتجاوز 160 ألف جنيه، فيما تعرض الموديلات من 2012 وحتى 2016 بأسعار من 150 ألف إلى 350 ألف جنيه.