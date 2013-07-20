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ميلان يتمنى فوز فيلانوفا بالمعركة الأهم

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ميلان يتمنى فوز فيلانوفا بالمعركة الأهم ميلان يتمنى فوز فيلانوفا بالمعركة الأهم

(إفي) - بعث نادي ميلان الإيطالي برسالة "تحفيز" للمدرب الإسباني تيتو فيلانوفا الذي ترك رسميا ناديه برشلونة لدواعي إصابته بمرض سرطان الحلق، وطالبه خلالها بضرورة أن يفوز في معركته الأهم.

وقال النادي في بيان عبر صفحته الرسمية "نتمنى لك التوفيق كي تستطيع الفوز في المباراة الأهم".

وأوضح أن فيلانوفا "مدربا قديرا ومعروف بمهنيته التي اختبرها ميلان خلال لقاء الفريقين بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف "على فيلانوفا العودة للكفاح ضد المرض، ونادي ميلان وجميع اللاعبين يتمنون له ولأسرته الفوز في المباراة الأهم".

ومن المرجح أن يتولى المدرب المساعد جوان روبي خلافة تيتو فيلانوفا، الذي قاد برشلونة للقب الليجا برقم قياسي، بشكل مؤقت بعد تقديم استقالته اليوم لظروف صحية بعد تزايد معاناته مع مرض السرطان.

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