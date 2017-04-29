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بالفيديو || إليسا تهاجم من انتقدوا صورتها مع الصليب : «اطّلعوا على دينكم»

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بالفيديو || إليسا تهاجم من انتقدوا صورتها مع الصليب : «اطّلعوا على دينكم» بالفيديو || إليسا تهاجم من انتقدوا صورتها مع الصليب : «اطّلعوا على دينكم»

تحدثت الفنانة إليسا عن تعليقات جمهورها على حساباتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال مقطع تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدت حزنها من تعليقات البعض على صورة تحتفل بها مع المسيحيين بأحد الأعياد.

وقالت إليسا في الفيديو: «عن الانفتاح اللي أنا أعيشه على مواقع التواصل الاجتماعي، أنا حطيت صورة للصليب وقلت ده عيد مقدس وأنا فخورة بإني مسيحية زي ما المسلم فخور بأنه مسلم، وشوفت تعليقات بالسب، اللي بيكتب ضدي على إنستجرام تعليقات كمسيحية، ده منو مطّلع على الدين الإسلامي، من ها المنطلق من فضلكم اطّلعوا على دينكم، لأن الإسلام دين جميل جدًا ومعتدل».

 

 

المصري لايت

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