اتهام المدعي العام في مدريد بالتهاون في التهرب الضريبي لألونسو

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اتهم المدعي العام في مدريد خوسيه خافير بولو بالتهاون في قضية التهرب الضريبي لتشابي ألونسو خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2012 عندما كان لاعبا في صفوف ريال مدريد وذلك حسبما أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" البريطانية.

ففي 9 يناير من هذا العام، فتحت تحقيقات حول تهرب ألونسو ضريبيا من سداد 2 مليون يورو متعلقة بحقوق صورته، قبل أن يأمر المدعي العام بحفظ القضية لعدم وجود مخالفات مثبتة حول تهربه.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية - إلى أن القضية سيفتح التحقيق فيها من جديد إلى جانب توجيه تهمة الإهمال للمدعي العام، خاصة أن لاعب برشلونة الحالي خافيير ماسكيرانو حقق معه من قبل في نفس القضية قبل أن يحصل على حكم قضائي بدفع غرامة مالية قدرها 816 ألف يورو والسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.