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إصابة ٤ جراء انقلاب واصطدام سيارة أعلى سطح كوبري الهايكستيب

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إصابة ٤ جراء انقلاب واصطدام سيارة أعلى سطح كوبري الهايكستيب إصابة ٤ جراء انقلاب واصطدام سيارة أعلى سطح كوبري الهايكستيب

مصراوي Masrawy

حادث انقلاب سيارة

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة فانن واصطدام أخرى بها أعلى مسطح كوبري الهايكستيب في الاتجاه إلى طريق الإسماعيلية، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة أعلى كوبري الهايكستيب بوجود حادث تصادم، وعلى الفور أمر اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بانتقال رجال المرور وبصحبتهم ونشين لرفع آثار الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة "فان" واصطدام أخرى بها.

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المرور برفع أثار الحادث.

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