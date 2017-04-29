بالصور.. "البحث العلمي": 18 مليار جنيه من الدولة لدعم المشروعات

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، دعم الدولة للأبحاث العلمية، في الميزانية الجديدة بمبلغ ١٨ مليار جنيه، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالعلماء وأبحاثهم.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، التي ألقاها في احتفال جامعة كفر الشيخ، الحادي عشر بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة.

وكشف رئيس الأكاديمية أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا خاصًا للبحث العلمي، وبراءات الاختراع كسبيل للتنمية والتقدم، موضحًا أنه تبنّى موضوع الحاضنة التكنولوجية، التي تقدم بها الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ.

وأضاف أن الأبحاث العلمية المقبولة المقدمة للأكاديمية ستلقى دعمها مباشرة، دون التفكير للباحثين المتقدمين عن كيفية دعم أبحاثهم بالشكل المطلوب، لأن هناك تقدمًا كبيرًا بشأن دعم الأبحاث العلمية، والباحثين، من أجل خروج تلك الأبحاث للنور، حتى تستفيد مصر منها.

وأشار إلى تلقي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، ١٠٠ بحث علمي سنويًّا، ويجري اختيار ٢٥ بحثًا منهم، ودعمهم بشكل يليق بموضوع البحث.