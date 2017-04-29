بالصور || الحكومة تحصل رسوم من المواطنين بشكل غير قانوني على فواتير الكهرباء

يعاني العديد من المواطنين المصريين خلال هذه الأيام من ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة لهم، وخاصة الكهرباء، وبعد انتشار أكشاك جمع القمامة الصلبة من المواطنين، حيث تقوم بشراء تلك القمامة من المواطنين، وتفاعل معها عدد كبير من المواطنين، أصبحت الآن مشكلة القمامة العضوية تسبب مشكلة كبيرة لهم مع جامعي القمامة، حيث لا تشتريها الأكشاك.

المواطن المصري يتعرض لفرض إتاوتين

وعلى الفور قام جامعي القمامة ” الزبالين” برفع الخدمة للشقة من 10 جنيهات إلى ثلاثون جنيهاً، مؤكدين أن القمامة الصلبة كانت تعوضهم الخسارة، ومن جانبها تقوم وزارة الكهرباء بوضع عشرة جنيهات على وصل الكهرباء نظير خدمة النظافة بحسب قانون النظافة رقم 10 لسنة 2005،.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بإلغاء قرار التحصيل للنظافة من فاتورة الكهرباء، ولكن الشركة لم تستجيب و لا زالت تحصل النقود، حيث يدفع المواطن بذلك إتاوتين الأولى للكهرباء والثانية للزبالين من أجل جمع القمامة.