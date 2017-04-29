غضب في «البترول» بعد تعيين نجلة وزير «الأوقاف» بشركة ميدور

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كتب- محمد حلاج الحج:

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كشف مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية وجود حالة من الاستياء والغضب تجتاح الوسط البترولى، وذلك بعد موافقة وزير البترول المهندس طارق الملا على تعيين نجلة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة للعمل بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" ، حيث وافق رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد عبد العزيز على تعيين نجلة وزير الأوقاف.



وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحاته لـ"التحرير" اليوم السبت، أن رئيس الشركة أصدر تعليماته لمحمد أحمد عاطف نجل وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى الذى يشغل رئاسة إحدى الإدارت بالشركة ، بتذليل أية عقبات تواجه نجلة الوزير التى تم إلحاقها بالعمل بالإدارة التى يترأسها نجل الوزيرة حاليًا.



تزامن ذلك مع مطالبات عدد من قيادات البترول السابقين وقيامهم بممارسة ضغوط كبيرة على وزير البترول المهندس طارق الملا لمطالبته بفتح باب التعيينات بالشركات التابعة للوزارة أسوة بنجلة وزير الاوقاف التى تم تعيينها مؤخرًا، بعد قرار وزير البترول استمرار وقف التعيينات بالقطاع لأجل غير مسمى إلا أنه استثنى من القرار أبناء المسئولين الكبار فى الدولة.

