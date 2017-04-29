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كارثة.. إلقاء أجهزة طبية بمليوني جنيه بفناء مركز الكبد في كفر الشيخ

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كارثة.. إلقاء أجهزة طبية بمليوني جنيه بفناء مركز الكبد في كفر الشيخ كارثة.. إلقاء أجهزة طبية بمليوني جنيه بفناء مركز الكبد في كفر الشيخ

التحرير

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كتب - عمرو الشامي

سادت حالة من الغضب بين أهالي محافظة كفرالشيخ؛ بسبب انتشار صور لأجهزة طبية داخل صناديق خشبية ملقاة بفناء مركز الكبد دون حراسة.

وأكد الدكتور ياسر عمارة، نائب مدير المركز، صحة الصور المتداولة، لافتا إلى أن هذه الأجهزة عبارة عن "كبسولات عمليات" تبلغ قيمتها مليوني جنيه كانت ضمن صفقة بـ 8 ملايين جنيه.

مركز الكبد

وأضاف "عمارة"، في تصريحات للتحرير، أن المركز غير مسؤول عن هذه الأجهزة وليست ضمن عهدته، مؤكدا أن الشركة الموردة تتحمل المسؤولية كاملة.

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وأوضح مدير مركز الكبد بكفر الشيخ، أن الشركة ألقت الأجهزة بفناء المركز في سبتمبر الماضي دون تسليمها لهم مؤكدين "هنيجي نسلمها ليكو بعدين".

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وأشار إلى أن المركز كان دائم الاتصال بالشركة لتركيب الأجهزة، فكان تارد "هذه الأجهزة من بولندا ومنتظرين مهندسين بولنديين يركبوها، ومنقدرش نعمل أي حاجة".

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التحرير

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