تكشفهم خلال 3 ثوان.. سيارات المرور الجديدة تتحدى اللصوص «صور»

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أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، عن تزويد إدارة مرور شرم الشيخ بسيارتين بتكلفة 2 مليون و400 ألف جنيه؛ لاستكمال المنظومة الأمنية، وتحقيق المظهر الانضباطي وعمليات الردع بشوارع المدينة دون إيقاف السيارات في الشوارع.

وأضاف "فودة"، في بيان له، أن هذه السيارات مزودة بـ 6 كاميرات منهم 4 بنظام "ANPR"، تقوم بالكشف عن السيارات المبلغ بسرقتها ومنتهية الرخصة خلال 3 ثوانٍ، والكشف عن اللوحات المعدنية أثناء توقفها، علاوة على كاميرتين للتسجيل.

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وأشار المحافظ الي أن السيارة الجديدة متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بإدارة المرور، مؤكدا أنه طالب بـ 10 سيارات أخرى، لأهميتها خلال تأمين المؤتمرات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ بمدينة شرم الشيخ يرافقه اللواء مصطفي عفيفي، محافظ جنوب سيناء الأسبق، والخبير العسكري اللواء حمدي بخيت، واللواء بحري محسن حمدي، عضو لجنة تحكيم طابا، لافتتاح مشروعات تنموية وخدمية بتكلفة نصف مليار جنيه.