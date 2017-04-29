أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأوقاف تحذر من معاهد إعداد الدعاة غير المعتمدة -
برلماني سابق: «الشعب المصري تحول إلى شحاتين بفضل قوانين النواب» -
شاهد.. حازم إمام يرد على مرتضى منصور: «أمي ربتني كويس» -
فيديو| كريم حسن شحاتة لـ«محمد إبراهيم».. «مش عايزك تتقمص» -
بالفيديو.. إيناسيو: مرتضى منصور لا يتدخل في عملي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن للحاويات والبضائع العامة

Google+ Print
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن للحاويات والبضائع العامة ميناء دمياط يستقبل 7 سفن للحاويات والبضائع العامة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن منها 3 سفن للحاويات و4 بضائع عامة، وغادر الميناء سفينة للحاويات و3 سفن بضائع عامة ، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء غادره قطاران بحمولة 2384 طن قمح، و110 سيارات بحمولة 5185 طن قمح.

شاهد أيضا

 ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 109 آلاف و97 طنًّا ، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 120 ألفًا و38 طن قمح.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الميناء شملت 5500 طن فوسفات و4600 طن يوريا و15000 طن ميثانول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. الأوقاف تحذر من معاهد إعداد الدعاة غير المعتمدة

بالفيديو.. الأوقاف تحذر من معاهد إعداد الدعاة غير المعتمدة

برلماني سابق: «الشعب المصري تحول إلى شحاتين بفضل قوانين النواب»

برلماني سابق: «الشعب المصري تحول إلى شحاتين بفضل قوانين النواب»

شاهد.. حازم إمام يرد على مرتضى منصور: «أمي ربتني كويس»

شاهد.. حازم إمام يرد على مرتضى منصور: «أمي ربتني كويس»

فيديو| كريم حسن شحاتة لـ«محمد إبراهيم».. «مش عايزك تتقمص»

فيديو| كريم حسن شحاتة لـ«محمد إبراهيم».. «مش عايزك تتقمص»