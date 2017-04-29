رئيس نادي القضاة: قضاء مصر مستهدف من مؤسسات بالدولة

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أصدر المستشار محمد عبد المحسن، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، بيانًا، قال فيه:

«السادة قضاة مصر الأجلاء.. ليس دفاعًا عن مجلس إدارة النادى الذى أشرف برئاسته، ولكن لنعيش الواقع دون مزايدة أو جلد للذات، هل كنتم تتوقعون سيادتكم أن يتغير الحال بعقد جمعية عمومية غير عادية فى وقت مضى فى ظل الإصرار الموجه على إصدار القانون ووجود انقسام فى الرأى بين القضاة على القانون وعلى عقد الجمعية، ومع عدم وجود أى مساندة ولن أزيد من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل.. ما هى القرارات التى كانت ستتخذها تلك الجمعية فى ظل الرفض العام لدى القضاة ﻻتخاذ أية قرارات حاسمة سبق وأن اتخذوها من قبل كوقف العمل أو تعليقه وما شابه لاختلاف الظروف والأحوال فى البﻻد عما سبق.. أم هو الحضور المشرف إن كان فقط؟ أؤكد بالنفى قطعًا ولنا في الجمعية التى أقامها الزمﻻء فى مجلس الدولة المثل فقد انتهت إلى حيث بدأت، ولقد قمنا فى مجلس إدارة النادى بالآتى..

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1 - التواصل مع مجلس النواب صاحب اﻻختصاص الأصيل بالتشريع كما يدعى -لأكثر من مرة- فى شخص رئيسه ولجنته التشريعية وطالبناهم بعدم إصدار التشريع لمخالفته للدستور وإرادة القضاة، وبأنه لدينا مشروع كامل للسلطة القضائية يمكننا عرضه خﻻل مدة وجيزة، وتعهدوا لنا بذلك.. وخالفوا عهودهم.

2 - لدينا مشروع كامل للسلطة القضائية نفخر به جميعا أعده بعض السادة الزمﻻء وشكلنا لجنة من شيوخنا الأجﻻء لمراجعته وتنقيحه لعرضه على جمعية عمومية غير عادية للقضاة لإقراره وإرساله لمجلس النواب بالطريق المقرر قانونًا إﻻ أن مجلس القضاء الموقر طلب منا التريث.

3 - طالبنا مجلس القضاء الأعلى الموقر بضرورة رفض مشروع القانون بقرار مسبب معلن إﻻ أن المجلس اكتفى بالرفض.

4 - عندما وجدنا إصرارا على تعديل القانون قدمنا مقترحا من النادى يقضى بأن يختار مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض من أقدم ثﻻثة نواب للرئيس أسوة بالنص الخاص بالمحكمة الدستورية وأرسلناه لكل الجهات (الرئاسة.. مجلس النواب.. مجلس القضاء الأعلى) وطالبنا مجلس القضاء الأعلى بتبنى هذا المقترح وهو ما لم يحدث.

5 - أعددنا مذكرة مطولة بالأسباب الدستورية والقانونية ﻻعتراض النادى على مشروع القانون وأرسلناها لكل نائب من نواب البرلمان على حدة فى مظروف مغلق بالتنسيق مع السيد أمين عام مجلس النواب، وبعد أن تأشر من سيادته بالتعميم لم يتم تعميمها عمدًا للأسف على النواب.

6 - طلبنا على وجه رسمى من مؤسسة الرئاسة بتحديد موعد لمقابلة السيد رئيس الجمهورية، وأرسلنا لسيادته مذكرة باﻻعتراضات إﻻ أننا لم نتلق ردا للأسف ولو باﻻعتذار، وهو ما لا ينتقص من قدرنا، فلقد قمنا بواجبنا، حرصًا على استقرار الوطن وتخلت تلك المؤسسة عن واجبها كما أن لقاء قضاة مصر شرف للحميع.

7 - أردنا تفريغ القانون من مضمونه باعتباره الآلية الأقوى لوأد القانون بإرادتنا فى ظل الإصرار على تمريره وعدم المساندة لنا، فقمنا بجمع توقيعات أكثر من 95% من دوائر محكمة النقض ومن ضمنهم السبعة نواب ممن هم فى دائرة الترشيح وفقا أحكام القانون من شيوخنا الأجﻻء على طلب بعقد جمعية عمومية غير عادية ورفض لمشروع القانون بكل مقدماته وتوابعه بما يتضمن رفضا من سيادتهم للترشح للمنصب، وهو ما سنتمسك به فى الجمعية العمومية لمحكمة النقض.

8 - أردنا أن يعبر السادة القضاة عن احتجاجهم على مشروع القانون الباطل بصورة حضارية بناءة ردا على ما نقل إلينا من أن أغلب قضاة مصر يرحبون بالقانون، وأن هناك من يسعى للصدام وزعزعة استقرار الوطن، فرأينا أن وسيلة اﻻحتجاج التى طالبنا سيادتكم بها برسالة لصندوق تحيا مصر هى الأنسب، وذلك تعزيزا للثقة فى القضاء المصرى.

9 - كنا نرى أن الموعد المناسب للجمعيات العمومية لمحكمة النقض ونادى القضاة فى الفترة ما بين تصويت البرلمان على المشروع بالثلثين وبين تصديق السيد رئيس الجمهورية عليه، وللأسف تمت تلك الإحراءات بالصورة التى رأيتموها سيادتكم.

تلك هى الإجراءات التى اتخذناها لإدارة الأزمة وفقا للرؤية الشاملة، التى توافرت لدينا، وقد ﻻ تكون مكتملة لدى الجميع، وما كان أسهل علينا من أن ندعو لجمعية عمومية غير عاديه لقضاة مصر منذ بدء الأزمة، نلقى على عاتقها المسئولية كاملة، نشجب فيها وندين بأقصى العبارات فتزيد من مكانتنا الشكلية لديكم دون أى نتائج ملموسة آنذاك لما سلف بيانه، لكننا تحملنا المسئولية كاملة بنيات صادقة للصالح العام.

السادة الزمﻻء..

أصبح واضحًا جليا من تلك الأزمة وما نراه من تلويح بتعديﻻت أخرى لقانون السلطة القضائية، أن قضاء مصر الشامخ مستهدف بﻻ شك من مؤسسات عديدة بالدولة، وبات واجبا علينا توحيد الصفوف، ووأد الفتن، وتصفية النفوس، وتحديد الأهداف، وشحذ الهمم لتكون إرادة قضاة مصر هى الغالبة انتصارًا للحق وبالحق. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لمصر وقضائها الشامخ».