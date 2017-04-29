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شاهد || 3 مشاهد للبابا تثير ضجة خلال رحلته إلى مصر

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شاهد || 3 مشاهد للبابا تثير ضجة خلال رحلته إلى مصر شاهد || 3 مشاهد للبابا تثير ضجة خلال رحلته إلى مصر

وصل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الى مطار القاهرة على متن طائرة من طراز « إيرباص A321 اليطاليا» قادما من مطار فيوميتشينو.
وتعد زيارة البابا لمصر هي  الثامن عشر  له خارج الفاتيكان وهي  زيارة تستغرق يومين، لعقد عدة لقاءات مهمة مع علماء الدين الإسلامي، وقيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفي مقدمتهم الابا تواضروس الثاني.
وسيستقبل الرئيس عبد الفتاح ، البابا فرانسيس في القصر الجمهوري حيث تجرى مراسم استقبال رسميه ثم يتوجه  إلى الأزهر، للقاء فضيلة الإمام أحمد الطيب، وللمشاركة أيضا في المؤتمر الدولي للسلام.
 
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خلال رحيله من مطار روما بإيطاليا نشرت وسائل الإعلام الإيطالية، صورا أثار إعجاب رودا مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تواضعه الكبير، حيث ظهر في الصورة الأولى وهو يحمل شنطته بنفسه.
البابا يصافح الحارس
البابا يصافح الحارس
قبل صعوده على متن الطائرة توقف من أجل مصافحة حرس الشرف، الذي يقف أمام سلالم الطائرة لتحية البابا قبل بدأ رحلته إلى .
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رفض ارتداء التاج الفاتيكاني المرصع من الذهب خلال زيارته لمصر، وأظهرت الصور قدومه بملابس الرهبنة البيضاء العادية التي يرتديها دائما.
 
 
 

المصدر : اليوم الجديد

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