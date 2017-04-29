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برلماني يُطالب وزير الداخلية بـ"حرم آمن" أمام كنائس الجمهورية

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برلماني يُطالب وزير الداخلية بـ"حرم آمن" أمام كنائس الجمهورية برلماني يُطالب وزير الداخلية بـ"حرم آمن" أمام كنائس الجمهورية

مصراوي Masrawy

إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

تقدم الدكتور إسماعيل نصر الدين - عضو مجلس النواب، السبت، بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، لوضع حواجز "حرم آمن" أمام الكنائس على مستوى الجمهورية.

وقال نصر الدين، في تصريحات صحفية، إن السبب وراء تقديمه طلب الإحاطة السالف، هو أن أجهزة الأمن تُحارب عدو خفي، مشيرًأ إلى أن الأحداث الأخيرة كشفت أن الجماعات الإرهابية غيرت من تفكيرها، ووجهت عملياتها النوعية تجاه الكنائس لإحداث فتنة طائفية.

وأكد نصر الدين، أن الكنائس ودور العبادة لاتقل أهمية عن السفارات والوزارات، ولهذا يجب تأمينها من خلال تحديد حرم آمن للكنيسة لإفشال أية محاولة انتحارية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أجهزة الأمن على مستوى العالم لاتستطيع منع انتحاري من تفجير نفسه، وهذا ظهر في تفجير الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، فحين فشل الانتحاري في الدخول إلى الكنيسة قام بتفجير نفسه بالخارج.

وأضاف الدكتور إسماعيل نصر الدين، أن الحواجز الأمنية ستمنع الانتحاري من الوصول إلى الكنيسة، وتمكن القوات من اكتشافه والتعامل معه قبل وصوله، مشددًا على ضرورة تزويد القوات بأجهزة حديثة لكشف المفرقعات، بالإضافة إلى وجود كلاب يوليسية مدربة على أعلى مستوى، مؤكدًا قدرة الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.

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