"أبو مازن" يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

كتب- طه عبيد:

غادر منذ قليل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، مطار القاهرة الدولي، متوجهًا إلى العاصمة الأردنية عمان عقب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحث آخر التطورات على الساحتين الفلسطينية والعربية.

وجاء اللقاء في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، حول مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وضمن حرص الرئيس الفلسطيني على إجراء مشاورات مع الرئيس السيسي فيما يخص الوضع الفلسطيني، وخاصة قبل الزيارة التي سيقوم بها إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي في الثالث من مايو المقبل.

وأكدت مباحثات الرئيسين أن القضية الفلسطينية ستظل تحتل الأولوية في أجندة السياسة الخارجية المصرية بجانب دعم مصر للمبادرات والجهود الدولية الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية، وإيجاد حل عادل وسلام دائم وشامل يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بما يساهم في توفير واقع أفضل، ومستقبل أكثر أمنا واستقرارا لكافة دول المنطقة وشعوبها.

وتناولت المباحثات الجهود التي تقوم بها القيادة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، وسبل دعمها قبيل انعقاد القمة العربية، بجانب تحقيق المصالحة الفلسطينية؛ لحماية وحدة الأرض والشعب والقرار الفلسطيني، حيث أن مصر تولي اهتماما بتحقيق المصالحة الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، وأهمية تحقيق وحدة الصف الفلسطيني والتكاتف الوطني بما يساهم في تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وضمان مستقبل أفضل لأجياله القادمة.​