مرور القاهرة: لا تحويلات مرورية بالمعادي بسبب خط سير البابا

كتب - فتحي عمر:

أكد مصدر أمنى مسؤول بالإدارة العامة لمرور القاهرة، أنه لم يتم إغلاق أو إجراء أي تحويلات مرورية بكورنيش النيل بمنطقة المعادي قبل وصول البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى الكلية الإكليريكية.

وأضاف المصدر، أن رجال المرور، بإشراف اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، يقومون بتنظيم الحركة المرورية بالشوارع وخطوط سير موكب الباب فرانسيس ولم يتم إغلاق أي من الشوارع حتى الأن ولكن كان يجري تحويل لبعض مسارات الطرق، أثناء مرور موكب البابا، في حين أنه كان يقابله تعاون كبير من قائدي المَركبات من المواطنين، والذي لم ينتج عنه أي تأثيرات على الحركة المرورية على الطرق.

جدير بالذكر، أن البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، وصل إلى القاهرة أمس الجمعة، في زيارة لمصر تستمر لمدة يومين، والتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا توا ضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية.

كما سيعقد بابا الفاتيكان مؤتمر سلام عالميًّا، وسيحضر قداسًا مع المجتمع الكاثوليكي فى القاهرة، قبل أن يعود إلى إيطاليا.