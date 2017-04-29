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"أسقف طنطا": الأعمال الإرهابية لن تنال من وحدة المصريين

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مصراوي Masrawy

الأعمال الإرهابية لن تنال من وحدة المصريينالأعمال الإرهابية لن تنال من وحدة المصريين

الأعمال الإرهابية لن تنال من وحدة المصريين (2)الأعمال الإرهابية لن تنال من وحدة المصريين (2)

الأعمال الإرهابية لن تنال من وحدة المصريين (3)الأعمال الإرهابية لن تنال من وحدة المصريين (3)

الأعمال الإرهابية لن تنال من وحدة المصريين (4)الأعمال الإرهابية لن تنال من وحدة المصريين (4)

الدقهلية - رامي القناوي:

أكد الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، أن الأعمال الإرهابية لن تنال من وحدة الشعب المصري وتماسكه، مشيرًا إلى أن المصريين جميعًا قوة واحدة ونسيج واحد.

وأضاف الأنبا بولا أن الإرهاب لادين له ولا وطن، ولا يمكن أن يستطيع أن يفرق شمل المصريين، فجمعهم متآخون يجمعهم الحب.

جاء ذلك خلال استقبال، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، بمكتبه بديوان عام المحافظة، نيافه الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، واستهدفت الزيارة تقديم الشكر للمحافظ على مواساته ومشاركته في العزاء الشعبي الذي أقامته كنيسه طنطا الأسبوع الماضي، في شهداء وضحايا العمل الإرهابي الغاشم على كنيستي طنطا والإسكندرية.

وأعرب الأنبا بولا، أسقف طنطا عن عمق شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية لإصراره على حضور العزاء الشعبي لشهداء الوطن.

من جانبه قال الدكتور أحمد الشعراوي: "إن شهداء كنيسة مار جرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية هم شهداء جميعًا، مشيرًا إلى أن الحادث الإرهابي لن يزيد إلا من تماسك الشعب المصري ووحدته".

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