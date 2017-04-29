مرتضى يفتح النار على حازم إمام ومجاهد.. ويتحدث عن ملف المراهنات

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النادي اليوم السبت، وتحدث خلاله عن كل التفاصيل الخاصة بمشكلة مباراة الفريق ضد مصر للمقاصة ضمن منافسات الدوري الممتاز في كرة القدم، إنه لن يسمح بإهانة الزمالك والتلاعب به.

أضاف منصور: "إيه فيلم شرفطنح اللي اتعمل يوم ماتش الزمالك والمقاصة والتليفزيون بينقل والحكام راحوا وعبدالحليم علي بيعيط، وهنرجع للزمالك هيبته ومكانته.. حملة مسعورة من ولاد الزمالك ضدنا، وأحمد مجاهد بعتلي قبل كده فطير ورز ومرضيتش أخدهم ومن ساعتها وهو مش بيحبني.. وقبل كده كانوا بيطبعوا كتاب للزمالك وعليه كباريه أريزونا من ورا إعلان، وتم تقديم مذكرة للسيد وزير الرياضة بشأن أزمة مباراة المقاصة ومخالفات اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة، ومتمسك بإعادة المباراة وفي حالة عدم إعادتها فإن الزمالك لن يستمر في هذه البطولة".

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استكمل منصور: "يا حازم يا إمام انت وممدوح عباس خربتوا النادي وبسدد فلوس اللاعيبة الأجانب والضرائب، كل الخراب اللي عملتوه نسبتوه في المجلس اللي قبلك وكل اللي قولته هتعملوه أنا اللي عملتوا، أنا اللي رجعت حازم من إيطاليا وأخدت عقد بالملايين وبلاش المتاجرة باسم نادي الزمالك وجماهيره.. كابتن حازم إمام قال أنا كان ليا جنينة وأنا شلتها، ولو انت راجل تعالى وجيب كل الصحفيين وريني فين الحديقة اللي شلتها وأنا أستقيل مش هرجلعك اليافطة".

وحول ملف المراهنات، تابع رئيس نادي الزمالك: "ملف المراهنات فضيحة كبيرة لاتحاد الكرة وهم وقّعوا عقودًا مع هذه الشركة ولا يستطيعوا أن ينفوا هذا الأمر، وأمتلك صور للخطابات بين الجبلاية وشركة المراهنات خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى صور تذاكر المراهنات.. خطواتنا مخاطبة لجنة التظلمات ووزير الرياضة والمحكمة الرياضية الدولية وكلها خطوات قانونية، ويا اتحاد يا كرة لو انت مش اللي عامل عقد المراهنات مع الشركة الألمانية ابعت قولهم إزاي بتعملوا مراهنات على الدوري المصري، وفي حكام مشتركين في المراهنات".