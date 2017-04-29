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معوض: نسعى لزيادة فارق النقاط.. وندرك أهمية تخطي عقبة الإنتاج

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معوض: نسعى لزيادة فارق النقاط.. وندرك أهمية تخطي عقبة الإنتاج معوض: نسعى لزيادة فارق النقاط.. وندرك أهمية تخطي عقبة الإنتاج

التحرير

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قال سيد معوض، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة الكابتن، حسام البدري، يدرك أهمية تخطي عقبة الإنتاج الحربي في المباراة التي تجمع الفريقين، غدً الأحد، ضمن مباريات مسابقة الدوري الممتاز نحو الاقتراب من لقب الدوري، مؤكدا أن الفوز في هذه المباراة يعتبر أمرًا حيويًا في مشوار الفريق؛ لتوسيع فارق النقاط مع أقرب منافسي الأهلي.

أضاف معوض، أن المباراة صعبة وقوية، لاسيما أن فريق الإنتاج نتائجه في الفترة الأخيرة، ما يزيد من صعوبة اللقاء؛ نتيجة خطورة الموقف عند المنافس، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني حرص على مشاهدة شرائط لمباراة الفريق تحت قيادة الكابتن مختار مختار؛ للتعرف على طريقة الفريق الجديدة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

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أوضح معوض، أن هناك منافسة بين كل اللاعبين، من أجل الدخول في حسابات المباريات، ما أسعد الجهاز الفني وسهل المهمة في خلق دوافع حديدة عند اللاعبين؛ لتحقيق الهدف الأول الذي يسعى الجهاز الفني لتحقيقه بالفوز ببطولة الدوري الممتاز.

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التحرير

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