تفاصيل بطولة السفارات لكرة القدم الخماسية التي يستضيفها الأهلي

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يحضر كامل زاهر، أمين صندوق النادي، وعماد وحيد، عضو المجلس، واللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، المؤتمر الصحفي لإعلان بطولة السفارات لكرة القدم الخماسية التي يستضيفها النادي الأهلي، بمشاركة فرق 13 سفارة في جمهورية مصر العربية.

يقام المؤتمر في تمام الحادية عشرة صباحا بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة؛ لإعلان جميع التفاصيل الخاصة بإقامة البطولة، مع إجراء القرعة، وتوزيع الزي الخاص بها، بالإضافة للكشف عن المراسم وتفاصيل حفلي افتتاح وختام البطولة.

تبدأ البطولة في الخامس من مايو المقبل، وتستمر حتى التاسع عشر من نفس الشهر، ويشارك فيها دبلوماسيون من سفارات ألمانيا وإنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا وأوكرانيا، والهند وفيتنام، وإيطاليا واليابان وإسبانيا، إلى جانب فريق يمثل الأمم المتحدة، وفريق يمثل وزارة الخارجية المصرية.

ورحب الأهلي باستضافة البطولة على ملاعب فرع النادي بالشيخ زايد؛ اقتناعًا بدبلوماسية كرة القدم، واحترامًا لهذه المبادرة التي أطلقها الملحق الثقافي بالسفارة الألمانية بالقاهرة كشريك أساسي في الحدث.

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وقد كان لحماسة يوليوس جورج لوي، السفير الألماني في القاهرة دورها في إقناع الجميع بالمشاركة في هذه البطولة الدبلوماسية، خاصًة أنها ستقام في النادي الأهلي الذي تدرك قيمته وشعبيته كل الأسرة الدبلوماسية الدولية في مصر.

كما يقوم اليوم السبت، كامل زاهر، بجولة تفقدية لفرع النادي في مدينة الشيخ زايد؛ للاطمئنان على سير العمل فيما يخص الخطة الإنشائية ومتابعة ملاحظات أعضاء النادي للعمل على تقديم أفضل خدمة.

ويقوم أمين صندوق النادي بتفقد المنشآت التي جرى الانتهاء منها والتي يجري العمل بها، خاصة مجمع حمامات السباحة الذي تم الانتهاء من تركيب الغلايات الخاصة به، وكذلك تشطيبات غرف الملابس وغيرها من المرافق الخاصة به لاستقبال الموسم الصيفي.

ويسعى مجلس الإدارة إلى الانتهاء تمامًا من كافة الأعمال الخاصة بحمام السباحة لافتتاحه بشكل كامل منتصف شهر مايو المقبل.