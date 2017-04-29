مرتضى منصور: «ولاد الزمالك بيهدّوا حيله»

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شنّ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومًا عنيفًا على اتحاد الكرة، اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمقر النادي تحدث خلاله عن كل التفاصيل الخاصة بمشكلة مباراة الفريق ضد مصر للمقاصة ضمن منافسات الدوري الممتاز في كرة القدم.

قال منصور: "عندنا مشكلة في اتحاد الكرة، الزمالك واجه اتحاد منحل فاسد ظالم، بحيي ولاد الأهلي لأن ولاد الزمالك بيهدوا حيل الزمالك، لأن أحد أبناء النادي قال أنا مش ممثل الزمالك في اتحاد الكرة وبعتالي رسالة يقولي أنا مع اتحاد الكرة".

أضاف منصور: "هذا الاتحاد الكاذب اللي بيقوده أخو الإرهابي اللي بيفجر ويقتل ولادنا، أخو أحمد مجاهد، وهاني أبوريدة مش هو اللي بيقود الاتحاد، وأرسلنا يوم 26/4/2017، منذ 3 أيام تظلم في لجنة المسابقات.. قالوا إنهم لغوا لجنة الأندية غير صحيح، لأن لجنة الأندية هي اللي بتدير، وكدبوا وقالوا أننا مبعتناش شكوى للجنة التظلمات للفيفا وده غير صحيح، دول شوية عيال مزورة هيخشوا السجن ورا بعض، وأحمد مجاهد ومجدي عبد الغني كدابين".

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استكمل منصور: "أنا اللي معين عامر حسين يبقى إزاي ماشي بتبلطج في البلد كده، ولما تيجي تعمل اجتماع بتعمله إزاي أنت وقعت في مصيبة ومش هسيبك منها، ولو عملت جوابات دلوقتي وبعت للأعضاء عشان يجتمعوا هوديك السجن، واتحداك لو كنت بعت لأعضاء لجنة المسابقات عشان يجتمعوا، أنا مش بتعامل مع عيال صغيرة، واخرك معايا يا أبو ريدة يوم الأربعاء.. وأي بنك هيتعامل مع اتحاد الكرة هيخشوا السجن لأن المجلس ملوش صفة، والأهلي عنده كلوبالي وعلي معلول وجون آنطوي وأجاىي مش دول 4 اجانب كل ده رايح الاتحاد الدولي، والأهلي عنده رجالة بيدافعوا عنهم..مش زي عندنا، ورابطة الأندية المحترفة سيتم تفعيلها من الموسم المقبل ولجنة الأندية سارية حتى الآن على العكس مما يردده أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة".

تابع منصور: "عامر حسين مزوّر ووقع عقوبة على الزمالك دون عقد اجتماع للجنة المسابقات، وبحذرك يا عامر لو ضربت جوابات بتاريخ قديم ورحمة أمي هدخلك السجن...وإياك تعمل محضر اجتماع وهمي"، مؤكدًا أن اتحاد الكرة أفسد مسابقة الدوري، والاسشكال الذي تقدم به اتحاد الكرة لا يوقف الحكم لأن الأحكام الصادرة من القضاء الإداري لا يوقفها إلّا دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا، ووزير الرياضة ممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية.

أردف رئيس الزمالك: ""تم التقدم بمذكرة للاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية بكل مخالفات الاتحاد المصري لكرة القدم ومنها عودة الاستبدال، وكل المخاطبات الرسمية التي تلقاها ناديه في الفترة الماضية كانت تؤكد إقامة مباراة الفريق أمام المقاصة في موعدها يوم السبت 15 أبريل وعامر حسين قرر تأجيله ليوم 16 أبريل دون موافقة النادي، وتم تأجيل مباراة المقاصة على الهواء في أحد البرامج وحازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كان يتابع المهزلة ولا يتدخل".