افتتاح مشروعات تنموية بنصف مليار جنيه في شرم الشيخ

جنوب سيناء - أحمد السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة بدأت استكمال منظومة الطرق، بازدواج طريق "النفق ـ شرم الشيخ" بطول ٣٦٠ كيلو متر، بتكلفة ٣ مليارات جنيه، وتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لربط سيناء بمحور قناة السويس والإسماعيلية الجديدة بشبكة طرق جيدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ بمدينة شرم الشيخ، يرافقه اللواء مصطفى عفيفي، محافظ جنوب سيناء الأسبق، واللواء حمدي بخيت الخبير العسكري، واللواء بحري محسن حمدي، عضو لجنة تحكيم طابا، وعدد من التنفيذيين الحاليين والقدامى، لافتتاح مشروعات تنموية وخدمية في شرم الشيخ بتكلفة نصف مليار جنيه.

تفقد المحافظ والوفد المرافق له، الطريق الأوسط بشرم الشيخ بطول ١٧ كيلو مترا، وكوبري بثلاثة محاور عرضية تصل الطريق الأوسط بطريق السلام بتكلفة تصل إلى 250 مليون جنيه، من موازنة وتنفيذ القوات المسلحة.