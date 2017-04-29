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أهالي الحوامدية الجديدة يتجمهرون أمام أبواب الوحدة الصحية

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مصراوي Masrawy

أهالي الحوامدية الجديدة يتجمهرون أمام أبواب الوحدة الصحية أهالي الحوامدية الجديدة يتجمهرون (3)

الغربية- مروة شاهين:

تجمهر العشرات من أهالي قرية الحوامدية الجديدة بمركز المحلة الكبري بالغربية، اليوم السبت، أمام أبواب الوحدة الصحية، بسبب سوء الرعاية الطبية، وعدم تواجد موظفين، واختفاء بعض الأطباء والصيادلة.

وأوضح أهالي القرية أن الوحدة الصحية لا تقدم أي خدمات طبية جيدة، لافتين إلى اختفاء الأمصال الطبية والأدوية، ما تسبب في تعرض حياة أبنائهم وذويهم للخطر، بسبب عدم القدرة على إغاثتهم.

وطالب أهالي القرية، اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، بتكليف الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة، بحل الأزمة، ومحاسبة الدكتور كمال ماضي، مدير إدارة صحة أول، لعدم تجاوبه معهم في حل الأزمة، أو منع تكرارها خلال الآونة الأخيرة.

أهالي الحوامدية الجديدة يتجمهرون (1)

أهالي الحوامدية الجديدة يتجمهرون (2)

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