وزارة القوى العاملة تعلن أول مايو 2017 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة بأن يوم الاثنين القادم الموافق 1 مايو 2017 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وهو من الأعياد التى يحتفل بها العالم أجمع.

وأكد الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة والهجرة بان هذا اليوم بعتبر إجازة رسمية بأجر كامل لجميع العاملين المخاطبين بالقانون رقم 12 لسنة 203 ، واضاف بأنه يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، والعامل فى هذه الحالة يستحق بالإضافة إلى اجره عن هذا اليوم ضعف هذا الأجرة مرة أخرى.

وقد قامت وزارة القوى العاملة والهجرة بإصدار منشور رسمى إلى جميع مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية وبجميع المحافظات لتنفيذ هذه افجازة بجميع المنشآت والشركات الخاصة والقطاع العام.

وقد قامت وزارة القوى العاملة من خلال السيد الوزير الدكتور محمد سعفان بتقديم التهنئة بهذه المناسبة لجميع عمال مصر بجميع المحافظات وجميع المهن وذلك لدورهم الوطنى فى بذل التضحيات وماصلة العمل لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة فى جميع الميادين والقطاعات.

المصدر : مصر فايف