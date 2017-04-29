بالصور..القمري: ١٩ كلية بجامعة كفر الشيخ في ٥ سنوات

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة بدأت مسيرتها بـ8 كليات، وأصبحت في غضون 5 سنوات، 19 كلية ومعهدًا علميًا.

وأوضح أن ذلك جاء وفق بيئة تعليمية محفزة لأبنائها الطلبة، وفق أفضل معايير الجودة العالمية والبرامج الأكاديمية لمرحلة البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا، وذلك لمواكبة التغيرات السريعة التي يشهدها المجتمع، واحتياجات سوق العمل من الكوادر المتميزة والقادرة على تحمل المسؤولية.

جاء ذلك خلال كلمته، بمؤتمر كلية الصيدلة، اليوم السبت، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، والدكتور علي أبوشوشة، والدكتور عبدالرازق دسوقي، نائبا رئيس الجامعة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن البنية التحتية اكتملت لعدد من الكليات، لتكتمل صورة البيئة التعليمية المثالية، ودعمها بالكوادر البشرية المؤهلة تأهيلاً عالياً، مع توفر المنشآت المتطورة والإمكانيات الحديثة، وتطوير وإنشاء المدن الجامعية، وتطوير وزيادة سعة المطعم المركزي بالجامعة، لمواجهة الإقبال المتزايد من الطلاب للقبول بالجامعة.

وكشف عن حصد الجامعة، المركز الأول لهذا العام، على مستوى الجامعات المصرية والثاني عربيا، والـ52 عالميا في تصنيف الجامعات الخضراء صديقة البيئة.