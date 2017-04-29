وزيرا التجارة والاستثمار ومحافظ سوهاج يضعون حجر أساس مصنع جديد للأسمنت

سوهاج ـ عمار عبد الواحد:

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن طرح 8 مجمعات صناعية جديدة مجهزة بالتراخيص بمحافظات الصعيد، منتصف مايو المقبل، في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لإحداث تنمية صناعية حقيقية بمحافظات الوجه القبلي.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير، صباح اليوم السبت، إلى سوهاج، برفقة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، لوضع حجر أساس مصنع جديد للأسمنت، على مساحة مليون متر مربع، بتكلفة استثمارية 6 مليارات جنيه، يستهدف إنتاج 6 آلاف طن كلينكر يومياً، ويتيح 3 آلاف فرصة عمل.

وقال الوزير إن المصنع الجديد هو أحد 3 مصانع حصلت على رخص لإقامة مصانع جديدة للأسمنت بقيمة 160 مليونًا و300 ألف جنيه للرخصة الواحدة، لافتاً إلى هيئة التنمية الصناعية، طرحت مؤخراً، 11 رخصة جديدة في سوهاج والمنيا ومرسى مطروح وجنوب سيناء والسويس وقنا والوادي الجديد، وتم بالفعل طرح كراسة الشروط.

وأشار قابيل إلى أن الوزارة حريصة على تقديم جميع التسهيلات لتعزيز حركة الاستثمار الصناعي، وبصفة خاصة في الصعيد، منوهاً إلى تسليم أول دفعة عقود تخصيص أراض صناعية بالمجان للمستثمرين في سوهاج وأسيوط، خلال زيارته للمحافظتين مطلع الشهر الجاري.

ولفت إلى أن قطاع مواد البناء يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة، التي تمتلك فيه مصر مميزات عديدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حيث تحتل صادرات قطاع مواد البناء المرتبة الأولى بين القطاعات المصدرة، وبلغ إجمالي صادراته حوالي 1.395 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 870 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.