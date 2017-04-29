رئيس "إسكان النواب": المشروعات التي يتبناها الرئيس طفرة تعيد للمصريين كرامتهم

كتب- أحمد علي:

أكد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة تنموية حقيقية، وأن المشاريع العملاقة التي تتم في مصر وخصوصا في مجال الإسكان الاجتماعي تؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عازم على توفير وحدة سكنية لائقة لكل شاب.

وشدد والي على أن رؤية الرئيس السيسي بتوفير نحو180 ألف وحدة سكنية في المناطق الخطرة بحلول 30 يونيو 2018 يؤكد أنه آن الأوان لإخراج المصريين بكرامة وعزة من المناطق العشوائية للمناطق الآمنة، وكل هذا يؤكد مدى وطنية الرئيس وقيادته للمشروعات العملاقة.

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن الهدف من إقامة المشروعات الحالية، إلى جانب النواحى التنموية، هو توفير فرص عمل للشباب، مؤكدًا أن الدولة يجب أيضًا أن تضع صعيد مصر على رأس أولوياتها فى التنمية، حيث أنه تم تجاهله طوال السنوات الماضية، مما أدى إلى تراكم العديد من المشاكل التى أثرت على الدوله كلها وليس الصعيد فقط.