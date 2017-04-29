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بالصور- كيف تغير ديكور البيت الأبيض بحسب أذواق رؤساء أمريكا؟

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مصراوي Masrawy

ديكور البيت الابيضديكور البيت الابيض

ديكور البيت الابيضديكور البيت الابيض

ديكور البيت الابيضديكور البيت الابيض

ديكور البيت الابيضديكور البيت الابيض

ديكور البيت الابيضديكور البيت الابيض

ديكور البيت الابيضديكور البيت الابيض

ديكور البيت الابيضديكور البيت الابيض

مصراوي -

انتهت مؤخراً أعمال تغيير ديكورات البيت الأبيض والتي أجريت بناء على ذوق الرئيس الأمريكي دونالد .

وجرى العرف في الولايات المتحدة أن يتم تغيير ديكورات البيت الأبيض بحسب ذوق الرئيس الجديد.

وعرض موقع "diply" مجموعة من الصور كشف من خلالها عن اختلاف أذواق الروؤساء الأمريكيين، حيث اختلفت ألوان وتصاميم الديكورات وخاصة المكتب الخاص للرئيس.

وتظهر الصور اهتمام الرئيس الراحل جون كينيدي بتفضيل اللونين الأزرق والرمادي ليكسوان جدران المكتب البيضاوي، فيما وضح أن الرئيس ريتشارد نيكسون فضل الديكور البسيط، ذو الألوان الهادئة التي يغلب عليها اللون الأبيض، مع التخلي عن البهرجة الزائدة، بينما أحب الرئيس جورج بوش الأب اللون السمني للجدران والستائر الرمادية.

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مصراوي Masrawy

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