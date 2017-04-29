ديبالا عن مقارنته بأيقونة يوفنتوس: «أمامي الكثير»

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أشار اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا إلى أنه يحتاج لتسجيل الكثير من الأهداف من أجل مقارنته بأيقونة نادي يوفنتوس أليساندور ديل بيرو، وذلك وفق موقع "سكاي سبورتس".

وجدد "ديبالا" تعاقده مع يوفنتوس حتى عام 2022 ليضع حدا للتكهنات حول اقترابه من صفوف ريال مدريد نهاية الموسم الحالي.

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وأوضح ديبالا، أن ديل بيرو يعد مثالا يحتذى به جميع اللاعبين، ومن الصعب للغاية القيام بما قدمه سواء داخل الملعب أو خارجه، مشيرا إلى أن قائد منتخب إيطاليا السابق، سجل أهدافا كثيرة أمامه الكثير للحاق به.

ورفض نجم اليوفي فكرة ارتداء القميص رقم 10 الذي ارتداه ديل بيرو ومن ثم بول بوجبا قبل رحيله إلى مانشستر يونايتد، حيث يرغب في أن يتذكره الجميع كنجم ليوفنتوس، مفضلا ارتداء قميصه الحالي رقم 21.