ضبط 17 لفافة بانجو و300 قرص مخدر بالفرافرة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم السبت، بقيادة العميد محمد سعد مدير، إدارة البحث الجنائي بالمديرية، كميات كبيرة من مخدر البانجو والأقراص المخدرة والحشيش بمركز الفرافرة.

تلقى اللواء أحمد عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من النقيب محمد حجاج، رئيس مباحث مركز شرطة الفرافرة، بضبط المتهم، 43 سنة، عامل، ومقيم بقرية الكفاح، وبحوزته 17 لفافة بانجو كبيرة الحجم، و300 قرص مخدر.

كما ضبطت قوات الأمن، عاطلاً، 34 سنة، ومقيم بمركز الداخلة أثناء تواجده بمدينة الفرافرة، وبحوزته 4 قطع حشيش كبيرة الحجم.

جرى تحريز المضبوطات، وتحرير المحضرين رقم 430 ،451 إداري مركز شرطة الفرافرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.