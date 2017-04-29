محافظ الدقهلية: إغلاق 193 منشأة غذائية وإعدام 5697 كيلو أغذية

الدقهلية- رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، إغلاق 193 منشأة غذائية، لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص ونقص اشتراطات، وإعدام 5697 كيلو أغذية متنوعة وعصائر ومشروبات، لمخالفة المواصفات الصحية.

وأضاف محافظ الدقهلية، في تصريحات له، اليوم، عقب تلقيه التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بشأن الحملات التي قامت بها إدارة مراقبة الأغذية التابعة للشون الصحية خلال الأسبوع الماضي، بأنه تم سحب 513 عينة أغذية، وتحرير 477 محضرا، في إطار تكثيف الحملات الميدانية لمراقبة الأسواق والمنشآت الغذائية ومحلات بيع المشروبات.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، واستمرار جهود مديرية الصحة في حـملات التفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز، حرصاً على صحة وحياة المواطنين، وتطبيق القانون لردع المخالفين.

يذكر أن الحملة التي شنتها إدارة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، الأسبوع الماضي، مرّت على 539 من المنشآت الغذائية، شملت محلات بيع الأغذية والمشروبات واللحوم والأسماك، ومنافذ بيع المخبوزات والمطاعم ومختلف منافذ البيع.