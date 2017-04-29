بالصور.. جامعة كفر الشيخ تحتفل بعيدها السنوي الحادي عشر

كفر الشيخ - إسلام عمار :

احتفلت جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، بعيدها السنوي الحادي عشر، تحت عنوان: "يوم الوفاء"، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور ماجد القمري رئيس الجامعة.

وأجرى رئيس جامعة كفر الشيخ، جولة تفقدية، برفقة رئيس أكاديمية البحث العلمي، في عدد من الكليات، وافتتح من خلال هذه الجولة معمل الليزر بكلية العلوم، وذلك على هامش احتفال الجامعة بعيدها.

بدأ الحفل بالسلام الوطني للجمهورية، وآيات من الذكر الحكيم، وعرض تقديمي عن نشأة جامعة كفر الشيخ، وكلمة الدكتور ماجد القمري، وكلمة رئيس أكاديمية البحث العلمي، والمهندس راضي أمين، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، وتكريم أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن التقاعد.

حضر الحفل الدكتور علي أبو شوشة، والدكتور عبد الرازق دسوقي، نائبا رئيس جامعة كفر الشيخ، والمهندس راضي أمين السكرتير العام للمحافظة، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري للمحافظة، والقمص بطرس بسطوروس وكيل مطرانية كفر الشيخ.