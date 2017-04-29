بالصور.. بحث سبل التعاون بين جامعة بورسعيد ومديرية الشباب

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، لقاءً، اليوم السبت، مع الدكتور علي أبو سمرة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لبحث سبل التعاون بين الجامعة والمديرية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد "شاهين"، خلال اللقاء، حرص الجامعة على التعاون مع مديرية الشباب في كافة المجالات والأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية، وتوفير كافة إمكانات الجامعة لخدمة شباب بورسعيد، وذلك في إطار حرصه على دعم وتطوير الأنشطة الطلابية وإيمانه بأهميتها في تكوين شخصية الطلاب، واكتشاف مواهبهم والعمل على تنميتها، ما يعود بالإيجاب على المجتمع والوطن ككل.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا مثمرًا بين جامعة بورسعيد بكافة كلياتها ومنشآتها مع مديرية الشباب والرياضة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بشأن الاهتمام بالشباب، كونهم شريكًا أساسيًا وداعمًا مهمًا في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.