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رائد المسرح الذي علّمته القرود التمثيل.. ما لا تعرفه عن «زكي طليمات»

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التحرير

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88 عامًا هو عمره الزمني على الأرض، لكن عمره الفني يقدر بأكثر من ذلك بكثير، فهو أحد رواد فن المسرح في ، ولا نبالغ إن أردنا تصنيفه كأهم رواد المسرح في العالم العربي، حيث أخرج لنا أجيال من الفنانين، خطّوا بأعمالهم تاريخ الفن المصري، ولولاه ما كان معهد التمثيل، الذي هو بمثابة منارة للفن في مصر.

زكي-طليمات


إنه رائد المسرح المصري، الفنان الراحل زكي طليمات، المولود في 29 إبريل من عام 1894، بحي عابدين في القاهرة، لأب ذي أصول سورية وأم مصرية من أصول شركسية، حيث نشأ في بيت متعدد الثقافات، وكان لذلك أثر واضح في تكوينه الفني.

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حصل "طليمات" على شهادة البكالوريا "الثانوية العامة"، بالقسم الأدبي، ثم انضم إلى فرقة "عبد الرحمن رشدي" المسرحية عام 1917، ثم انتقل لفرقة "جورج أبيض"، لكن سرعان ما تركها بسبب انتقاده لصاحب الفرقة في أحد مقالاته الصحفية النقدية.

بعد ذلك عمل بوظيفة حكومية ككاتب بمصلحة وقاية الحيوانات في حديقة حيوانات الجيزة، فكان يقضي أغلب اليوم يراقب تصرفات وحركات القرود وتفاعلها مع الزائرين، وكان يرى أن القرود تقوم بأداء حركات تمثيلية مسلية ومضحكة، فأطلق مقولته الشهيرة "القردة هي أستاذي الأول في فن التمثيل"، وفي تلك الفترة تزوج من "فاطمة اليوسف" الفنانة المسرحية، ورائدة الصحافة التي أسست مجلة "روزاليوسف"، ولكنه انفصل عنها بعد 20 عامًا بسبب انشغالها بالعمل.

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وذات يوم قرأ "طليمات" إعلان في إحدى الجرائد عن منح فرصة لدراسة الدراما والمسرح على نفقة الدولة، فذهب ووقف أمام لجنة المحكمين، ونال إعجابهم، ولكن اللجنة في النهاية استقرت على اختيار "يوسف وهبي"، إلا أنه اعتذر فيما بعد عن السفر إلى فرنسا لدراسة الدراما؛ لأنه درس سابقًا في إيطاليا، وكان ذلك نقطة تحول في حياة زكي طليمات؛ حيث سافر بدلاً منه؛ لكونه الفائز الثاني في المسابقة.

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وهناك درس "طليمات" الإخراج المسرحي وفن الإلقاء والتمثيل في باريس، وعاد في عام 1928 يحمل حلمًا بتطوير المسرح، وبالفعل أنشأ أول معهد لتعليم التمثيل في عام 1930، بمقر سراي موصيري بشارع عماد الدين بالقاهرة، وكان يدرس مواد الإلقاء والتمثيل، ولكن الحلم لم يكتمل حيث أغلق المعهد في العام التالي بأمر من الملك فؤاد، وذلك خوفًا من إنتاج مسرحيات تدعو وتحث على الانقلاب على الملك.

لم يفقد الأمل وأسس جمعية لدعم الحركة المسرحية أطلق عليها اسم "جمعية الحمير"، متحديًا بهذا الاسم القصر الملكي والاحتلال، وضمت في عضويتها فنانين وكتابًا وصحفيين، منهم: "طه حسين، وعباس محمود العقاد، وتوفيق الحكيم، وأحمد رجب"،  لكن الجمعية تحولت بعد إنجاز مهمتها إلى جمعية خيرية لجمع التبرعات للفقراء.

كما تدين دولة الكويت بالفضل للفنان الراحل، حيث تم استدعائه في الخمسينيات لتطوير المسرح الكويتي، الذي كان قائمًا على الارتجال بلا نص، كما أنه شارك في بناء المسرح التونسي.

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وقدم الراحل أكثر من 350 عرضًا مسرحيًّا، من بينها: "أهل الكهف، وتاجر البندقية، وغادة الكاميليا"، بجانب مشاركته في حوالي 12 فيلمًا سينمائيًا، مثل: "يوم من عمري، والناصر صلاح الدين، ومن أجل امرأة"، إلى أن توفي في 22 ديسمبر 1982، تاركًا إرثًا فنيا لا يقدر بثمن.

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التحرير

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