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إقامة سوق حضاري للخضروات والفاكهة بمدينة العلمين

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إقامة سوق حضاري للخضروات والفاكهة بمدينة العلمين إقامة سوق حضاري للخضروات والفاكهة بمدينة العلمين

التحرير

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كتب - محمد العمدة

وافق اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، على إنشاء سوق حضاري بمدينة العلمين؛ للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتحقيق التنمية السياحية.

وقال عبد الغفار الملاح، رئيس مدينة العلمين، إن السوق الحالي عبارة عن باكيات عشوائية، لافتا بأن السوق الجديد سيقام على قطعة أرض بمساحة 2024م 2، بواقع 34 باكية.

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وأوضح "الملاح"، أن السوق الجديد سيشمل على بوفية ومصلى وحمامات إضافة إلى طريق بعرض 12 متراـ مشيرا إلى أن المحافظ وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في المشروع.

من جانبه، أكد المحافظ أن أسواق الخضروات الثلاثة المقامة بمدينة مرسى مطروح بمناطق السيركو، وعلم الروم، والروضة، ساهمت في الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

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التحرير

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