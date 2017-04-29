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بالصور.. وضع حجر أساس مجمع الأسمنت في سوهاج بتكلفة 5.5 مليار جنيه

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بالصور.. وضع حجر أساس مجمع الأسمنت في سوهاج بتكلفة 5.5 مليار جنيه بالصور.. وضع حجر أساس مجمع الأسمنت في سوهاج بتكلفة 5.5 مليار جنيه

التحرير

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على مساحة 2 مليون متر مربع وبتكلفة 5.5 مليار جنيه، وضع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، يرافقهما رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ومدير عام شركة سيماف الصينية، حجر الأساس لإنشاء مجمع الأسمنت بمركز جهينة بمحافظة سوهاج بطاقة إنتاجية 3 آلاف طن يوميا.
 
وقال محافظ سوهاج، اليوم السبت، إن مجمع الأسمنت يضم مصنعا للأسمنت وآخر للحوائط الأسمنتية وثالث للخرسانة الجاهزة، وخط إنتاج للطوب الأسمنتي.

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وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن الرئيس عبد الفتاح ، شدد على الاهتمام بالصعيد، وتوفير فرص عمل للشباب، لافتا بأن وضع حجر الأساس بداية تنمية مستدامة لمحافظة سوهاج والصعيد بأكمله.

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وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أن المشروع يعد انطلاقة قوية نحو استثمار يحقق نموا اقتصاديا، ويساهم في القضاء على البطالة، مؤكد أن الدولة ستقدم كافة التسهيلات أمام المستثمرين حسب خطة تم إعدادها لذلك.

وانتقل الوفد لتسليم عقود منازل القرية النموذجية بجهينة الغربية.

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التحرير

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