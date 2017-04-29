الجمل: إقرار قانون «السلطة القضائية» خطأ جسيم.. والرئيس فاجأني بموافقته

التحرير

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن إقرار قانون «السلطة القضائية» رغم رفض الهيئات القضائية له خطأ جسيم، وهذه الخطوة تسببت في مشكلة سياسية وأخرى دستورية.

وأضاف الجمل، فى تصريحات لـ«التحرير»: «للأسف الشديد توقعت أن الرئيس يتدخل ويقرر إعادة القانون إلى مجلس النواب لتعديل المواد موضوع اعتراض القضاة بسبب مخالفتها الدستور، لكن فوجئت بتصديق الرئيس على القانون، وموافقة الرئيس معناها أنه ترك الأمر لمجلس النواب والسلطة القضائية لحلها».

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وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق أن القضاة اتفقوا على الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية التعديلات الجديدة، موضحًا أن الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة هدفه التصعيد السياسى، لأن الجمعيات العمومية لا تبطل القوانين وتأثيرها سياسى.

يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت فى عددها الصادر الجمعة 28 إبريل الجارى قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة، أول من أمس الأربعاء، والخاص بتعديل مواد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.