ننشر أسماء المكرمين من قبل الرئيس غدًا في عيد العمال

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يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الأحد، الاحتفالية التى ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال، ويُلقى كلمةً بهذه المناسبة لعمال مصر، باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الرئيس السيسى سيكرّم خلال الاحتفال 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وهم: محمد بهاء الدين محمد رضوان، إخصائى شئون الأفراد بشركة أسمنت طرة، وصالح محمد صالح حمدان، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس ببورسعيد، وإسماعيل إبراهيم فهمى رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوى ووزير القوى العاملة الأسبق، والدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان، رئيس الاتحاد التعاونى العربى بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وخالد عبد اللطيف عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

كما يشمل التكريم أحمد يوسف عبد الله أحمد بشركة حلوان للمسبوكات، مصنع 9 الحربى، وجلال أحمد حسنين محمد محروس، نائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، بالشركة العامة للمعادن بالمعاش، ومنى عبد المعطى عبد الله نصار رئيس قسم الشئون الإدارية بالشركة المصرية للاتصالات، وميلاد نجيب خلة جندي، بالهيئة القومية للبريد، واسم المرحوم السيد حلمى على الشامي، أمين عام النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، ويتسلم الوسام نجلة أحمد.

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وأضاف سعفان، أن الرئيس سيكرم أيضا، اثنين من العاملين بوزارة القوى العاملة، على إسهامهما فى مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال فى خلاق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما وهما: محمد السيد قنديل مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وعصمت محمد بخيت شحاتة ملاحظ حرفيين الحركة والنقل سابقًا.

ومن المقرر أن يسلم رئيس اتحاد العمال جبالى المراغى خلال الاحتفال درع الاتحاد إلى الرئيس السيسى تعبيرًا عن دعم عمال مصر وقيادتهم له، وهو على شكل نصف دائرة يضم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة بصورة الرئيس.