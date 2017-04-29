غدًا بدء امتحانات نهاية العام.. والشهادة الابتدائية 8 مايو

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تبدأ امتحانات نهاية العام لكل المراحل التعليمية بمحافظة الجيزة، غدًا الأحد، وتستمر حتى 18 مايو.

واعتمد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، جدول الامتحانات للشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية 8 مايو بمادة اللغة العربية، واليوم التالى بمادتى الرياضيات والتربية الدينية، والأربعاء 10 مايو العلوم واللغة الأجنبية، والخميس 11 مايو الدراسات الاجتماعية.

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وتبدأ امتحانات الشهاده الإعدادية 13 مايو وحتى 18 مايو، حيث يؤدى الطلاب امتحان اليوم الأول فى اللغة العربية، واليوم الثانى اللغة الأجنبية والتربية الدينية، والثالث العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والرابع الجبر والإحصاء والتربية الفنية، والخامس فى الهندسة، واليوم الأخير فى الدراسات الاجتماعية.

فيما تبدأ غدًا الأحد امتحانات الصفين الثانى والثالث الابتدائى والأول والثانى الإعدادى، ويوم الثلاثاء الرابع والخامس الابتدائى، وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى المهنى من 13 وإلى 18 مايو والإعدادية المهنية من 6 وإلى 11 مايو، والصفين الأول والثانى الثانوى العام من 3 وإلى 18 مايو.