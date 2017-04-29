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راعي "مارمرقس" بالمنيا: 250 شابًا شاركوا البابا فرنسيس الصلاة بسفارة الفاتيكان

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راعي "مارمرقس" بالمنيا: 250 شابًا شاركوا البابا فرنسيس الصلاة بسفارة الفاتيكان راعي "مارمرقس" بالمنيا: 250 شابًا شاركوا البابا فرنسيس الصلاة بسفارة الفاتيكان

مصراوي Masrawy

بابا الفاتيكان

القاهرة - مصراوى :

قال الأب أندراوس فرج، راعي كنيسة مارمرقس الكاثوليكية بالمنيا، إن 250 شابًا شاركوا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في الصلاة التي أقيمت مساء أمس الجمعة بمقر سفارة الفاتيكان، حيث يقيد البابا فرنسيس خلال زيارته لمصر.

وأضاف فرج- في تصريحات خاصة لمصراوي، السبت- أنه تم اختيار الـ 250 شابًا سالفي الذكر، من إجمالي 1500 شابًا.

وأردف راعي كنيسة مارمرقس الكاثوليكية بالمنيا، أن زيارة البابا الفاتيكان تًعد تكريمًا كبيرًا لمصر، مضيفًأ أن بابا الفاتيكان يعد أول رئيس على مستوى العالم، نظرًا لكونه رئيس ديني لرعايا الكنيسة الكاثوليكية في 80 دولة، والتي تخدم بها قرابة مليار و300 مليون كاثوليكي.

وأكد الأب أندراوس فرج، أن اهتمام البابا فرنسيس بالشرق الأوسط وبمصر خاصةً، يأتي لكونه بابا للفقراء، مشيرًا إلى أن نشأته في أمريكا اللاتنية كان لها أكبر الأثر في أن يسلك هذا المسلك.

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