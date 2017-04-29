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بالصور || السعودية ترفع حجم استثمارتها في مصر بعد زيارة «السيسي» للمملكة

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بالصور || السعودية ترفع حجم استثمارتها في مصر بعد زيارة «السيسي» للمملكة بالصور || السعودية ترفع حجم استثمارتها في مصر بعد زيارة «السيسي» للمملكة

قال الدكتور ” عبد الله بن محفوظ” رئيس مجلس إدارة الأعمال السعودي المصري، أن الدولة مستمرة في تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية مع الدولة المصرية، مؤكداً أن تلك الاتفاقيات نتيجة لما أثمرت عنه اللقاء الأخير بين ” ” وخادم الحرمين الشريفين.

رفع سقف الاستثمارات في

حيث أشارت صحيفة ” الجزيرة” السعودية أن ” محفوظ” قال : ” إن مجلس الأعمال السعودي – المصري برئاسة صالح كامل، قرر رفع سقف الاستثمارات السعودية من 25 مليار دولار إلى 51 مليار دولار في 2017، معلنًا أن المجلس سيجتمع بالقاهرة في 7 مايو المقبل لبحث هذا الأمر” .

وتابع  رئيس مجلس إدارة الأعمال السعودي المصري: ” نسعى إلى الاستفادة من توجه المصرية إلى مشروعات الخدمات البحرية بقناة السويس، وضخ استثمارات بداخلها، وذلك عن طريق تفعيل شركة «جسور المحبة» التي أسسها صالح كامل مع 32 رجل أعمال للمشاركة بمشروعات محور قناة السويس”.

حيث اكد أنه سوف يتم الدفع بمليارات من أجل الاستثمار داخل مصر قائلاً: “نحن على استعداد لاستثمار مليار دولار إضافية مع الحكومة السعودية، ليصبح إجمالي استثمارات المجلس 51 مليار دولار بواقع 12 مليارا من القطاع الحكومي و38 مليار دولار من القطاع الخاص، بالإضافة إلى مليار دولار مساهمة من المجلس مع القطاع الحكومي السعودي”.

وكان من بين الاتفاقات تعهد المملكة العربية السعودية على تدريب وتأهيل 300 ألف مهني مصري، وذلك من أجل العمل في المملكة العربية السعودية من شهر أبريل إلى شهر ديسمبر2017.

 

 

المصدر : مصر فايف

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